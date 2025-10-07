Coma Cose amore finito e concerti cancellati | cala il sipario sul duo milanese

I Coma Cose, duo formato da Fausto Lama e Francesca Mesiano — in arte California — hanno annunciato la fine della loro relazione e dello storico progetto musicale che li ha resi una delle coppie più amate della scena italiana. «Ebbene sì. Fausto e Francesca si sono lasciati», si legge nel messaggio diffuso sui social, accompagnato da un breve video simbolico. La decisione, spiegano, è stata «unanime e maturata negli ultimi mesi», tenuta privata fino alla conclusione degli impegni già programmati. «Eravamo solo una coppia sul palco». Alla base della separazione, l’impossibilità di mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

