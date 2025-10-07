Dramma nel pomeriggio di oggi a Castelfranco Emilia, nel Modenese, dove si è consumato un presunto omicidio-suicidio. Un uomo di 92 anni avrebbe accoltellato a morte la moglie di 88 anni, per poi lanciarsi dal balcone della propria abitazione al terzo piano di un condominio in via Saietti. La tragica sequenza si è verificata intorno alle ore 15. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un coltello da cucina al culmine di un gesto estremo, le cui cause sono ancora da chiarire. Subito dopo, avrebbe deciso di farla finita gettandosi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, allertati dai residenti che hanno notato il corpo dell’uomo a terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Coltellate alla moglie, poi il gesto estremo: orrore disumano in Italia, la follia in casa