Colpo di pistola contro l' autonoleggio a Pastena | si indaga

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione a Pastena, in questo pomeriggio: sarebbe stato esploso un colpo di pistola contro la vetrina di un autonoleggio, in via Ricci. Si tratterebbe della stessa attività commerciale davanti alla quale, il 21 settembre, era stato ritrovato un ordigno.Sul posto, le forze dell'ordine che hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpo - pistola

