Colpito alla testa da una trave operaio 61enne muore sul colpo | tragedia in provincia di Napoli
L'incidente sul lavoro mortale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Trecase. L'operaio stava eseguendo lavori di ristrutturazione di una villetta quando la trave è precipitata, colpendolo alla testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
