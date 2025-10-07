Colpita mentre dormiva con una pietra l’autopsia sul corpo di Elisabetta Polcino

Si è svolta questa mattina, presso l'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, una prima parte dell'autopsia sul corpo di Elisabetta Polcino, la 49enne uccisa nella sua abitazione di Paupisi nella tragica notte dello scorso 30 settembre. L'esame, disposto dalla Procura di Benevento, è stato affidato al medico legale Francesco La Sala, incaricato di accertare le cause del decesso e ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione. Secondo quanto trapela, il corpo della donna presenta gravi lesioni al capo, compatibili con un colpo inferto con la pietra rinvenuta all'interno dell'abitazione.

Donna uccisa a colpi di pietra: marito in fuga fermato a Campobasso. Morto il figlio, grave la figlia - E’ durata dodici ore la fuga di Salvatore Ocone, il 58 enne di Paupisi (Benevento) accusato di aver ucciso all’alba nel suo letto la moglie, Elisa Polcino di 49, colpendola alla testa con forse una pi ... Secondo gazzettadiparma.it

Salvatore Ocone confessa gli omicidi della moglie Elisa Polcino: «Era aggressiva e autoritaria», morto anche figlio Cosimo, grave la figlia 16enne. I ragazzi colpiti in casa - Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne nel Beneventano, ha confessato gli omicidi. Da ilmessaggero.it