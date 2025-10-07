Colloqui Hamas-Israele arrivati anche Witkoff e Kushner miliziani | Ok a consegna armi ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore
Hamas “propone di negoziare la gestione di Gaza con l’Autorità Nazionale Palestinese” e “rifiuta la presenza di Tony Blair come governatore di Gaza”, pur “accettando che assuma un ruolo di monitoraggio a distanza” L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente J. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
