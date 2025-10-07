Colloqui Hamas-Israele arrivati anche Witkoff e Kushner miliziani | Ok a consegna armi ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas “propone di negoziare la gestione di Gaza con l’Autorità Nazionale Palestinese” e “rifiuta la presenza di Tony Blair come governatore di Gaza”, pur “accettando che assuma un ruolo di monitoraggio a distanza” L’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente J. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

colloqui hamas israele arrivati anche witkoff e kushner miliziani ok a consegna armi ma idf via da striscia e no a blair governatore

© Ilgiornaleditalia.it - Colloqui Hamas-Israele, arrivati anche Witkoff e Kushner, miliziani: “Ok a consegna armi, ma Idf via da Striscia e no a Blair governatore”

In questa notizia si parla di: colloqui - hamas

Gaza, l’inviato Usa Witkoff interrompe i colloqui: “Hamas non è in buona fede”

Gaza, falliti i colloqui in Qatar per il cessate il fuoco, Witkoff dalla parte di Netanyahu: “Hamas non agisce in buona fede, sono egoisti”

Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non vuole la tregua». Starmer: «Intollerabile la fame a Gaza». Il mercato nero del cibo

colloqui hamas israele arrivatiPrimo round dei negoziati, Witkoff e Kushner arrivati in Egitto. Media: 'Hamas chiede il ritiro immediato dell'Idf da Gaza' - Il presidente Usa vuole che si faccia in fretta, senza perdere altro tempo prezioso. Come scrive ansa.it

colloqui hamas israele arrivatiGaza, la guerra in diretta: Israele commemora il 7 ottobre, allerta in Italia. Oggi nuovi negoziati in Egitto: “Attuare prima fase piano Trump” - Le notizie di oggi, 7 ottobre, in diretta sulla guerra a Gaza: a due anni esatti dal 7 ottobre 2023, continuano i negoziati per la pace in Egitto. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Hamas Israele Arrivati