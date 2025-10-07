Colloqui a Sharm el Sheikh | speranze di pace e tensioni per la fine della guerra a Gaza

Ilfogliettone.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre si commemorano i due anni dall’attacco del 7 ottobre 2023, colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Sharm el Sheikh accendono speranze di pace, ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu insiste: la guerra a Gaza terminerà solo con una “vittoria totale”. I negoziati, mediati da Egitto e Stati Uniti, mirano al rilascio degli ostaggi e a una possibile svolta negli equilibri regionali. Netanyahu: “Vicini alla fine, ma non ancora”. In un’intervista rilasciata a Ben Shapiro alla vigilia del secondo anniversario dell’eccidio del 7 ottobre, Netanyahu si è detto ottimista, ma fermo. “Siamo vicini alla fine della guerra, ma non ci siamo ancora,” ha dichiarato, sottolineando che Israele non accetterà compromessi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

colloqui a sharm el sheikh speranze di pace e tensioni per la fine della guerra a gaza

© Ilfogliettone.it - Colloqui a Sharm el Sheikh: speranze di pace e tensioni per la fine della guerra a Gaza

In questa notizia si parla di: colloqui - sharm

Israele accetta il ritiro da Gaza: colloqui decisivi lunedì a Sharm el-Sheikh

Israele-Hamas, oggi al via i colloqui a Sharm El Sheikh. Trump ottimista: “Un paio di giorni” per l’accordo

Se Hamas rifiuta di cedere il potere a Gaza “sarà annientata” è il messaggio di Trump, oggi i colloqui a Sharm

colloqui sharm el sheikhGuerra a Gaza: al via i colloqui di pace a Sharm el-Sheikh. Israele e Hamas avviano negoziati - Sheikh, con focus sul rilascio degli ostaggi e la situazione a Gaza. Segnala alfemminile.com

colloqui sharm el sheikhNegoziati Hamas-Usa-Israele a Sharm el Sheikh. Trump: "Avremo un accordo per Gaza" - Greta Thunberg e altri attivisti rimpatriati oggi. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Sharm El Sheikh