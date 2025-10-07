Colloqui a Sharm el Sheikh | speranze di pace e tensioni per la fine della guerra a Gaza

Mentre si commemorano i due anni dall’attacco del 7 ottobre 2023, colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Sharm el Sheikh accendono speranze di pace, ma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu insiste: la guerra a Gaza terminerà solo con una “vittoria totale”. I negoziati, mediati da Egitto e Stati Uniti, mirano al rilascio degli ostaggi e a una possibile svolta negli equilibri regionali. Netanyahu: “Vicini alla fine, ma non ancora”. In un’intervista rilasciata a Ben Shapiro alla vigilia del secondo anniversario dell’eccidio del 7 ottobre, Netanyahu si è detto ottimista, ma fermo. “Siamo vicini alla fine della guerra, ma non ci siamo ancora,” ha dichiarato, sottolineando che Israele non accetterà compromessi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

