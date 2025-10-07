Collina ci fece spogliare e ci osservava nudi con sguardo freddo Era degradante
Jonas Eriksson è stato arbitro Fifa dal 2002 al 2018, ha arbitrato ai Mondiali del 2014 e la finale di Europa League 2016 tra Liverpool e Siviglia. Ha scritto un libro – “House of Cards” – sul dietro le quinte arbitrale. Il Guardian ne ha pubblicato un estratto, molto gustoso. Nel quale racconta di un Collina in versione Full Metal Jacket, che con i parametri di oggi si comporta ai limiti del bullismo. “Quando la Uefa ha sostituito la sua organizzazione arbitrale nell’estate del 2010, Pierluigi Collina ha introdotto una serie di cambiamenti. Durante il primo anno, ci si è concentrati in modo particolare sulla corporatura, sulla misurazione del peso e del grasso corporeo e sui test della vista obbligatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
