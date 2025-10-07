Collestrada arriva il Job Day | Una giornata per chi è in cerca di nuove opportunità professionali

Il Centro Commerciale Collestrada punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro con la secoda edizione del “Job Day”. Collestrada organizza un’intera giornata dedicata all’incontro diretto tra i candidati e le attività commerciali del centro commerciale.L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it