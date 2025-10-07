Colleferro OperaCamion Martedì 7 Ottobre ore 18 Il Teatro dell’Opera di Roma porta Tosca in Piazza Italia con il suo teatro viaggiante sulle ruote di un tir…

COLLEFERRO – Un tir che diventa palcoscenico, un teatro mobile che porta la grande lirica nelle piazze. È OperaCamion

Colleferro, OperaCamion, arriva la "Tosca" di Puccini

Martedì 7 ottobre alle 19.00 in Piazza Italia a Colleferro arriva il Teatro dell'Opera di Roma con il progetto #OperaCamion di Culture Roma . Pierluigi Sanna Sara Zangrilli Massimiliano Smeriglio Claudio Marotta Vai su Facebook

