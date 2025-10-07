Colleferro Mercoledì 8 Ottobre in Biblioteca Comunale Giuliano Belloni presenta Ogni fiore lo sa Un libro di poesie ma anche un concorso della Missione Omero…

Cronachecittadine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERROMercoledì 8 Ottobre 2025 alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale Riccardo Morandi di Colleferro, sarà presentata la L'articolo Colleferro. Mercoledì 8 Ottobre in Biblioteca Comunale Giuliano Belloni presentaOgni fiore lo sa”. Un libro di poesie ma anche un concorso della Missione Omero. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro mercoled236 8 ottobre in biblioteca comunale giuliano belloni presenta ogni fiore lo sa un libro di poesie ma anche un concorso della missione omero8230

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Mercoledì 8 Ottobre in Biblioteca Comunale Giuliano Belloni presenta “Ogni fiore lo sa”. Un libro di poesie ma anche un concorso della Missione Omero…

In questa notizia si parla di: colleferro - mercoled

Mattarella riceverà le azzurre mercoledì 8 di ottobre - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, vincitrice domenica scorsa a Bangkok della medaglia d’oro ai Campionati Mondiali ... Si legge su corrieredellosport.it

Pallavolo: le azzurre mondiali da Mattarella l'8 ottobre - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo, vincitrice domenica scorsa a Bangkok della medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2025 ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Mercoled236 8 Ottobre