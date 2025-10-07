Colle | preoccupa uso forza nei dissidi
10.01 "L'aspirazione alla pace deve diventare un obiettivo urgente e condiviso, una responsabilità da cui non possiamo evadere". Così il Presidente Mattarella per la XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, in corso a Roma. "Preoccupante tendenza a normalizzare l'uso della forza come strumento plausibile di risoluzione di controversie"; "tragica manifestazione nei numemerosi conflitti anche in aree vicine". Il 7 ottobre "pagina turpe" e "orrore e condanna" per violenza Israele "non attenua orrore e condanna violenza Hamas". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
