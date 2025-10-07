Colin Farrell è in difficoltà nel trailer di La ballata di un piccolo giocatore diretto da Edward Berger

Dal 15 ottobre al cinema, e dal 29 in streaming, sarà possibile vedere il nuovo film del regista di Conclave, ecco le prime immagini. A ottobre debutterà, nei cinema dal 15 ottobre e in streaming su Netflix dal 29 ottobre, il film La ballata di un piccolo giocatore, il nuovo progetto diretto da Edward Berger e con star Colin Farrell. Online è stato pubblicato il trailer ufficiale che regala le prime sequenze del progetto che segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista di Conclave. Cosa mostra il trailer del film Nel trailer si scopre che Colin Farrell interpreta un personaggio chiamato Lord Doyle, impegnato a trascorrere le sue giornate giocando d'azzardo, ubriacandosi e scommettendo i pochi soldi che gli sono rimasti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

