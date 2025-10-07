Codice rosso | fermato un 38enne Pedinamenti e telefonate alla ex Scatta il divieto di avvicinamento

Pedinamenti, appostamenti e telefonate ossessive: così un imolese di 38 anni ha perseguitato la sua ex compagna. I carabinieri di Imola hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di divieto di avvicinamento, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna su richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è indagato per atti persecutori e le sue azioni avevano generato nella donna, sulla quarantina, uno stato di ansia e paura costante. L’allarme è scattato grazie alla titolare del luogo di lavoro della vittima, che, notando l’ex compagno nei pressi del negozio, ha immediatamente contattato il 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

