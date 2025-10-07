Cnpr forum la spinta della transizione energetica per il rilancio dell’economia
“L’Accordo di Parigi risale al 2015 e, da allora, alcune condizioni sono profondamente cambiate. Ci sono elementi positivi, ma la sicurezza energetica resta centrale e strategica per ogni politica futura. Analizzando la produzione energetica tra il 2 e il 3 ottobre, emerge che il 32% proviene dal fotovoltaico, il 21% dall’eolico e il 13,8% da centrali turbogas, con solo il 9% del potenziale a gas utilizzato. Nello stesso periodo, la Spagna ha prodotto il 14% da gas, sfruttando il 16% della potenza disponibile. Questo dimostra che l’Italia può sostenere picchi elevati di domanda energetica, confermando una capacità di risposta significativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
