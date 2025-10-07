Cnh il Ceo Marx all’Italian Tech Week | Connettività e raccolta dati per prendere decisioni migliori

Dall’articolo di La Presse – L‘Italian Tech Week come vetrina per affrontare le nuove sfide del mondo dell’agricoltura e interagire con le giovani generazioni. Alle Ogr di Torino Gerrit Marx, Ceo di Cnh, azienda leader globale nelle macchine e nei servizi per l’agricoltura, ha parlato dell’evoluzione e delle sfide del settore. “L’Italian Tech Week è una piattaforma straordinaria . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cnh, il Ceo Marx all’Italian Tech Week: “Connettività e raccolta dati per prendere decisioni migliori”

