Cna nomina Vanessa Coppola | riconoscimento al valore alla competenza e alla capacità innovativa

Brindisireport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il presidente Stefano Casoar si congratula con Vanessa Coppola per la nomina a vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Cna.“La nomina di Vanessa Coppola rappresenta un riconoscimento al valore, alla competenza e alla capacità innovativa delle giovani imprenditrici del nostro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

