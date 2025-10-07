Claudio Domino ucciso 39 anni fa Lagalla | A quei tempi anche l’innocenza poteva essere colpita senza pietà

“Oggi, a 39 anni dalla tragica uccisione del piccolo Claudio Domino, Palermo si stringe nel ricordo commosso di un bambino di soli undici anni, strappato alla vita dalla violenza mafiosa”. Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla, che ricorda così il piccolo ucciso il 7 ottobre 1986. L'omicidio si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

