Claudio Domino ucciso 39 anni fa Lagalla | A quei tempi anche l’innocenza poteva essere colpita senza pietà
“Oggi, a 39 anni dalla tragica uccisione del piccolo Claudio Domino, Palermo si stringe nel ricordo commosso di un bambino di soli undici anni, strappato alla vita dalla violenza mafiosa”. Lo dichiara il sindaco Roberto Lagalla, che ricorda così il piccolo ucciso il 7 ottobre 1986. L'omicidio si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: claudio - domino
Il tema di uno studente milanese: "La storia di Claudio Domino mi ha cambiato la vita, farò il pm come Borsellino"
L'omicidio del piccolo Claudio Domino, tutti i punti oscuri di un mistero lungo quasi 40 anni
Un colpo in faccia per uccidere un bambino: 39 anni fa l'omicidio del piccolo Claudio Domino
Un colpo in faccia per uccidere un bambino: 39 anni fa l'omicidio del piccolo Claudio Domino https://ift.tt/1K2IxRz - X Vai su X
Macelleria gastronomia e ristorazione capricci di gola Altavilla Milicia via Claudio Domino 20 prenota al 0916496338 oppure 3396958757 stasera caldume per tutti voi ciao belllliiiiiii - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, 39 anni fa l’omicidio di Claudio Domino: il delitto ancora irrisolto - Aveva solo 11 anni quando fu freddato da un uomo su una moto mentre giocava con un amico per strada, il 7 ottobre del 1986 ... Come scrive ilsicilia.it
Palermo, 39 anni fa l’omicidio ancora irrisolto di Claudio Domino - PALERMO – “Oggi, a 39 anni dalla tragica uccisione del piccolo Claudio Domino, Palermo si stringe nel ricordo commosso di un bambino di soli undici anni, strappato alla vita dalla violenza mafiosa. Segnala livesicilia.it