Ansie, preoccupazioni, timori: dopo sei turni di campionato il Pisa si ritrova all’ultimo posto in classifica, ancora a secco di vittorie e con 2 punti in cascina, frutto di altrettanti pareggi di qualità e tenacia contro Atalanta e Fiorentina. Inevitabilmente nella piazza nerazzurra si è diffusa un pizzico di negatività, soprattutto alla luce della scoppola rimediata in casa del Bologna. Diciamocelo fuori dai denti: quando la Lega A a giugno ha pubblicato il calendario, tutti – nessuno escluso -, avevamo la consapevolezza di avere avuto poca fortuna nel sorteggio, visto che saremmo stati obbligati ad affrontare nel primo mese e mezzo di torneo i campioni d’Italia, i detentori della Coppa Italia e più in generale quattro avversarie impegnate nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Classifica Pisa, consolati con le statistiche. Ora in zona retrocessione? Il 57% poi si salva