Classifica Pisa consolati con le statistiche Ora in zona retrocessione? Il 57% poi si salva
Ansie, preoccupazioni, timori: dopo sei turni di campionato il Pisa si ritrova all’ultimo posto in classifica, ancora a secco di vittorie e con 2 punti in cascina, frutto di altrettanti pareggi di qualità e tenacia contro Atalanta e Fiorentina. Inevitabilmente nella piazza nerazzurra si è diffusa un pizzico di negatività, soprattutto alla luce della scoppola rimediata in casa del Bologna. Diciamocelo fuori dai denti: quando la Lega A a giugno ha pubblicato il calendario, tutti – nessuno escluso -, avevamo la consapevolezza di avere avuto poca fortuna nel sorteggio, visto che saremmo stati obbligati ad affrontare nel primo mese e mezzo di torneo i campioni d’Italia, i detentori della Coppa Italia e più in generale quattro avversarie impegnate nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: classifica - pisa
Classifica super ospedali italiani: tre toscani (Careggi, Pisa, Siena) dopo i big milanesi
Università, Censis: Pisa, Firenze e Siena salgono in classifica
Censis, Padova sul primo gradino del podio dei mega atenei, meglio di Sapienza e Statale di Milano. Seguono Bologna e Pisa. Ecco la classifica
Rassegna Stampa - Il Bologna ha messo in saccoccia la prima grande prestazione della propria stagione: poker al Pisa e settimo posto in classifica. In questa pausa Nazionali, tifosi e mister rossoblù possono dormire sonni tranquilli Vai su Facebook
==Il Napoli la spunta con il Pisa e domina la classifica - X Vai su X
Classifica Pisa, consolati con le statistiche. Ora in zona retrocessione? Il 57% poi si salva - Ventuno campionati presi in esame: in 36 casi su 63 la squadra fra le ultime tre alla sesta giornata ha conservato la categoria ... Come scrive lanazione.it
Napoli-Pisa: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole statistiche e orario della partita - Probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Napoli- Riporta sport.virgilio.it