Clarke Devoret e Martinis vincono il Nobel per la Fisica

L'assemblea del Nobel al Karolinska Institutet di Stoccolma ha assegnato il Premio Nobel per la Fisica a John Clarke, professore all'Università della California (Berkely), Michel H. Devoret, professore di Fisica applicata alla Yale University e all'Università della California (Santa Barbara) e John M. Martinis, anche lui professore all'Università della California (Santa Barbara), " per la scoperta dell'effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell'energia in un circuito elettrico ". I vincitori del Premio Nobel di quest'anno hanno condotto esperimenti con un circuito elettrico in cui hanno dimostrato sia l'effetto tunnel della meccanica quantistica sia i livelli di energia quantizzati in un sistema abbastanza grande da poter essere tenuto in mano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Clarke, Devoret e Martinis vincono il Nobel per la Fisica

