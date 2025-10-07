Sono in corso delle riflessioni in casa Civitanovese a margine della terza sconfitta stagionale. Il successo dell’Urbania (1-2) al Polisportivo ha fatto scattare dei campanelli d’allarme seri per il prosieguo della stagione, con i rossoblù scivolati al penultimo posto di classifica, in piena zona retrocessione. Ieri mattina c’è stato un colloquio tra il direttore generale Paolo Pochetti ed il tecnico Andrea Mercanti, e successivamente un dialogo tra lo stesso Pochetti, il patron Mauro Profili e lo sponsor Stefano Cardinali. Si è ragionato sulla posizione dell’allenatore che, al momento, appare sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese in zona retrocessione. Il primo vero problema è il mal di gol