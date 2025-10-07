Civitanovese in zona retrocessione Il primo vero problema è il mal di gol
Sono in corso delle riflessioni in casa Civitanovese a margine della terza sconfitta stagionale. Il successo dell’Urbania (1-2) al Polisportivo ha fatto scattare dei campanelli d’allarme seri per il prosieguo della stagione, con i rossoblù scivolati al penultimo posto di classifica, in piena zona retrocessione. Ieri mattina c’è stato un colloquio tra il direttore generale Paolo Pochetti ed il tecnico Andrea Mercanti, e successivamente un dialogo tra lo stesso Pochetti, il patron Mauro Profili e lo sponsor Stefano Cardinali. Si è ragionato sulla posizione dell’allenatore che, al momento, appare sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: civitanovese - zona
Attenzione zona civitanova alta - Montecosaro Smarrito Billy! Dal 26 Settembre non si hanno più notizie di questo cane adulto maschio marrone con chiazze nere. Per segnalazioni 3290662119 Vai su Facebook
Civitanovese in cerca della prima vittoria, c’è l’ostacolo Urbania - Civitanova Marche (Macerata), 3 ottobre 2025 – Dopo il successo in Coppa Italia ai danni del Chiesanuova, la Civitanovese cerca la prima vittoria in campionato nel match in programma domenica. Scrive msn.com
Civitanovese, prosegue la preparazione - Mercoledì, i rossoblù di Andrea Mercanti saranno ospiti dell’Atletico Azzurra Colli, formazione ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it