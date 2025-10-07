Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese E a Bologna scoppia la bufera | Vergogna

Nel corso della seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria della città di Bologna a Francesca Albanese, Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967, “per il suo impegno nella tutela del diritto internazionale e nella difesa dei diritti umani, per aver denunciato con rigore e indipendenza le responsabilità di Stati, aziende e individui nei crimini contro il popolo palestinese, contribuendo a riaffermare quello che dovrebbe essere il primato del diritto sulla forza, principi condivisi dal Comune di Bologna”, come si legge nelle motivazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E a Bologna scoppia la bufera: "Vergogna"

In questa notizia si parla di: cittadinanza - onoraria

Ipotesi cittadinanza onoraria per i bambini di Gaza arrivati a Bologna per curarsi

Cittadinanza onoraria di Napoli a Francesca Albanese: la proposta in Consiglio comunale

Un comune dell'isola di Ischia vuole conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis

#fatetuttischifo Il Sindaco Lepore, il Pd, tutta la maggioranza di sinistra del Comune di Bologna, hanno approvato oggi la delibera per dare a Francesca Albanese la cittadinanza onoraria. Oggi, mentre Albanese irrideva Liliana Segre, parlando della sua soffer - X Vai su X

Il conferimento della cittadinanza onoraria dal Comune di Bologna a Francesca Albanese è una vergogna. Dopo che ha mostrato il suo disprezzo verso gli ostaggi israeliani, è arrivata ad attaccare le Forze dell'Ordine. Come sempre la sinistra bolognese fa da Vai su Facebook

Cittadinanza onorario a Francesca Albanese. E a Bologna scoppia la bufera: "Vergogna" - FdI: "Questa è la sinistra" Nel corso della seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di conferimento della cittadinanza o ... Secondo ilgiornale.it

Fabriano, premio e cittadinanza onoraria alla Albanese. FdI insorge: mozione per il ritiro - Fabriano torna al centro del dibattito politico, e non per le sue cartiere. iltempo.it scrive