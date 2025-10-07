Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese E a Bologna scoppia la bufera | Vergogna

Ilgiornale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria della città di Bologna a Francesca Albanese, Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967, “per il suo impegno nella tutela del diritto internazionale e nella difesa dei diritti umani, per aver denunciato con rigore e indipendenza le responsabilità di Stati, aziende e individui nei crimini contro il popolo palestinese, contribuendo a riaffermare quello che dovrebbe essere il primato del diritto sulla forza, principi condivisi dal Comune di Bologna”, come si legge nelle motivazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

cittadinanza onoraria a francesca albanese e a bologna scoppia la bufera vergogna

© Ilgiornale.it - Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese. E a Bologna scoppia la bufera: "Vergogna"

In questa notizia si parla di: cittadinanza - onoraria

Ipotesi cittadinanza onoraria per i bambini di Gaza arrivati a Bologna per curarsi

Cittadinanza onoraria di Napoli a Francesca Albanese: la proposta in Consiglio comunale

Un comune dell'isola di Ischia vuole conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis

cittadinanza onoraria francesca albaneseCittadinanza onorario a Francesca Albanese. E a Bologna scoppia la bufera: "Vergogna" - FdI: "Questa è la sinistra" Nel corso della seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di conferimento della cittadinanza o ... Secondo ilgiornale.it

cittadinanza onoraria francesca albaneseFabriano, premio e cittadinanza onoraria alla Albanese. FdI insorge: mozione per il ritiro - Fabriano torna al centro del dibattito politico, e non per le sue cartiere. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cittadinanza Onoraria Francesca Albanese