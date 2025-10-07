Cisal Avellino | Troppi infortuni serve più sicurezza per i lavoratori

Tempo di lettura: 2 minuti “Occorrono interventi concreti per garantire la sicurezza dei lavoratori; le buone intenzioni non bastano”. A lanciare l’allarme è Massimo Picone, coordinatore provinciale della Cisal Avellino e commissario della categoria Metalmeccanici, che torna a denunciare l’aumento degli infortuni e degli incidenti mortali anche in Irpinia. “Gli infortuni sul lavoro – spiega Picone – restano una intollerabile emergenza, in Campania come nel resto del Paese. I dati ufficiali ci dicono che al Sud si registra il più alto tasso di incidenti mortali e che crescono anche gli infortuni in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

