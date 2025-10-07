Cirielli verso la candidatura La sua strategia? Perdere bene in Campania e reclamare un ruolo di primo piano a Roma

Non teme il flop, ma la scarsa mira. E dunque non mira a vincere, ma a fallire coi fiocchi. Edmondo Cirielli, viceministro agli Esteri, vuole candidarsi. Eccome se lo vuole. E vuole perdere.

