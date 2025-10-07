Cirielli incassa il ' sì' di Lega e Moderati gelo con Forza Italia Cangiano | Lista più forte possibile valutiamo opzioni
E’ il giorno di Edmondo Cirielli. Fratelli d’Italia blinda il viceministro degli esteri quale candidato alla presidenza della Regione Campania.Fdi: “Cirielli nostro candidato in Campania”Il partito di via Scrofa, in una nota, fa sapere che “il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà alle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Dopo aver scartato i civici, resta Edmondo Cirielli. Anche il nome di Pecci, calato sul tavolo in extremis dopo la rinuncia di Giosy Romano, sarebbe stato bocciato prima dai partiti e poi dalla stessa Giorgia Meloni, che sulla Campania, al termine dell'ennesima - facebook.com Vai su Facebook
