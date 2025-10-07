Circumvesuviana i pendolari contro Eav | Nessuna data certa per la riapertura della tratta di Baiano
NAPOLI, 7 OTTOBRE 2025 – Dopo settimane di attesa e proteste, la riapertura della tratta ferroviaria di Baiano della Circumvesuviana resta ancora senza una data precisa. A denunciarlo sono i rappresentanti dei pendolari in una nota diffusa ieri, 6 ottobre, all’indomani della pubblicazione di un annuncio ufficiale dell’ Eav (Ente Autonomo Volturno) che rimanda la ripresa del servizio a fine mese, adducendo “motivi tecnici” come causa del ritardo. Nel comunicato, firmato da Enzo Ciniglio (gruppo Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana ), Salvatore Ferraro ( Circumvesuviana-Eav ), Salvatore Alaia (presidente del comitato civico E(a)vitiamolo Sperone ) e Marcello Fabbrocini (presidente del comitato Cifariello Ottaviano ), i pendolari parlano di “pressappochismo intollerabile” e di “mancanza di rispetto verso i cittadini utenti”. 🔗 Leggi su Primacampania.it
