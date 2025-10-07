Circolo tennis Nettuno colpo di scena | il Comune rescinde il contratto con la nuova cordata cosa succede ora

Bologna, 7 ottobre 2025 – Nuovo colpo di scena per il Circolo tennis Nettuno della Barca. Il Comune ha deciso di rescindere il contratto con ‘Nettuno sport center’, la nuova cordata che dopo anni di carte bollate e ricorsi al Tar coi vecchi gestori del Nettuno tennis club, aveva vinto il bando pubblico ventennale da 17 milioni e mezzo di euro. Il Comune - spiega in una nota - “ha deciso di avvalersi della clausola di risoluzione del contratto, stipulato il 7 ottobre 2024, con la società sportiva dilettantistica Nettuno Sport Center, relativo alla progettazione, riqualificazione e gestione dell’impianto sito nel quartiere Borgo Panigale-Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

