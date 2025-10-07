Circolo Pd Valbonetti eletta all’unanimità nuova segretaria

Il Circolo Pd di Predappio-Fiumana ha eletto all’unanimità la nuova segretaria: Nicoletta Valbonetti, 58 anni, commerciante che gestisce un piccolo supermercato e consigliera comunale. Valbonetti succede a Luca Flamigni, che ha guidato il partito a Predappio-Fiumana per diversi anni. Puntuale è arrivato da Forlì il commento del segretario territoriale, Enrico Monti: "Voglio ringraziare Luca Flamigni per il prezioso lavoro svolto in questi anni e Nicoletta Valbonetti per essersi messa a disposizione. Ora andiamo avanti insieme verso le sfide future". Immediata anche la risposta della neoeletta: "Dobbiamo ripartire, ricominciare a comunicare con le persone, ascoltare i loro bisogni, dare valore alla partecipazione, alla costruzione collettiva di un futuro migliore per il nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

