Circolo della Vela Sicilia a Mondello il trofeo nazionale Dinghy 12p classico
Dal 10 al 12 ottobre, nelle acque del Golfo di Mondello, il Circolo della Vela Sicilia in collaborazione con il Comune di Palermo, ospiterà il Trofeo Nazionale Dinghy 12p Classico - Trofeo Angelo Randazzo, appuntamento dedicato a una delle derive più iconiche della vela.Il Dinghy 12’ Classico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scout Agesci in rotta sull’Adriatico, ospiti del Circolo Vela Cesenatico tra sport e inclusione
Esperienza a bordo di piccole barche: un centinaio di persone alla festa della vela al Circolo Nautico di Cervia
Circolo della Vela Bari, Matteo D’Addabbo vince la Coppa Cadetti a Crotone
Circolo Vela Gargnano. . Prova Campionato zonale Dolphin 4 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Vela: la Palermo-Montecarlo partirà da Mondello il 19 agosto - Montecarlo, regata d'altura organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, al fianco del team di Luna Rossa Prada- Come scrive ansa.it
Partita da Mondello la regata Palermo-Montecarlo - Montecarlo, la regata velica d’altomare che unisce la Sicilia al Principato giunta quest'anno alla sua ventesima edizione. Da tg24.sky.it