Circolazione sospesa sulla linea Venezia-Trieste per un derragliamento di un locomotore a Portogruaro

Circolazione sospesa sulla linea Venezia-Trieste per un dettagliamento di un locomotore a Portogruaro Nel pomeriggio di oggi, martedì 7 ottobre, la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle ore 13:45 nei pressi della stazione di Portogruaro a causa del deragliamento di un locomotore. L’incidente ha provocato gravi ripercussioni sulla mobilità, coinvolgendo due direttrici fondamentali: la Venezia–Trieste e la Portogruaro–Treviso. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, si registrano ritardi fino a 60 minuti, oltre a modifiche e cancellazioni che interessano sia i treni regionali sia quelli a lunga percorrenza. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

