Cinzia Pinna ricoverato in ospedale Emanuele Ragnedda | il tentato suicidio in cella e il trasferimento d’urgenza nella notte
È ricoverato all’ospedale civile di Sassari Emanuele Ragnedda, l’imprenditore del vino reo confesso dell’omicidio della 33enne Cinzia Pinna. L’uomo è stato trasferito d’urgenza questa notte dal carcere di Bancali dopo essere stato rinvenuto nella sua cella con i segni di gesti autolesionisti, che farebbero pensare a un tentato suicidio. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il tentato suicidio, il legale: «Gli parlerò di persona». Era previsto per oggi, nella casa circondariale dove Ragnedda era detenuto, un colloquio tra l’indagato e il suo difensore, Luca Montella. L’avvocato si è poi diretto in mattinata verso l’ospedale: «Sto andando a parlagli di persona», ha commentato senza anticipare se si sia trattato effettivamente di un tentato suicidio. 🔗 Leggi su Open.online
