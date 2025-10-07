Cinzia Pinna dal carcere la notizia choc su Emanuele Ragnedda | portato via d’urgenza

Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre, Emanuele Ragnedda è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Sassari. L’uomo, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena, si trovava nel carcere di Bancali dopo aver confessato l’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo trovata morta nella tenuta Concaentosa, tra Palau e Arzachena. Le prime notizie sulle sue condizioni sono arrivate solo in mattinata, quando è trapelato che il trasferimento sarebbe avvenuto in seguito ad alcuni gesti autolesionisti e a un possibile tentativo di suicidio. Il suo legale, l’avvocato Luca Montella, avrebbe dovuto incontrarlo nella giornata di martedì nella casa circondariale sassarese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it