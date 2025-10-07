Cinquanta docenti e ricercatori dell' università d' Annunzio fra i migliori scienziati al mondo | la lista Stanford Elsevier Top 2% Scientists List

Chietitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata recentemente pubblicata da TopAdmin l'attesissima lista StanfordElsevier Top 2% Scientists List per il 2025. Si tratta na graduatoria dei principali scienziati al mondo che hanno avuto un impatto significativo nei rispettivi campi grazie alla loro influenza nelle citazioni.Anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cinquanta - docenti

Cerca Video su questo argomento: Cinquanta Docenti Ricercatori Universit224