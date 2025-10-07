Cinema e teatro | ecco la Generation Academy e il suo open day

ORIA - Dalla passione per il cinema e il teatro prende vita la Generation Academy, un nuovo polo di formazione che, da novembre ad aprile, proporrà a Oria un percorso creativo e coinvolgente aperto a tutti, dai 14 agli 80 anni, e una sezione speciale tutti i sabati a numero chiuso per i più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

