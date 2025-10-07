Cina | Wuhan Open partita di singolare femminile Zhang Shuai-Emma Navarro
L’atleta cinese Zhang Shuai (a destra) saluta l’atleta statunitense Emma Navarro dopo la partita del singolare femminile del match 64 del torneo di tennis Wuhan Open 2025 a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, oggi 7 ottobre 2025. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - wuhan
Cina: cerimonia di apertura della stagione culturale e artistica del fiume Yangtze a Wuhan
#unimol #cina Studenti, ricercatori e docenti della Wuhan Polytecnic University per una settimana, da oggi, ospiti della nostra Università. Il benvenuti di Unimol stamani nella Sala del Consiglio del Rettorato con la professoressa Siria Tavaniello, il professor Gi - facebook.com Vai su Facebook
Cina: altri quattro anni di reclusione per la giornalista che documentò la diffusione del Covid a Wuhan. All’epoca della pandemia, dopo un incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, il direttore generale dell’OMS Tedros Ghebreyesus spiegò che «l - X Vai su X
Cina: Wuhan Open, partita di singolare femminile Zhang Shuai-Emma Navarro - L'atleta cinese Zhang Shuai (a destra) saluta l'atleta statunitense Emma Navarro dopo la partita del singolare femminile del match 64 del torneo di tennis ... Secondo romadailynews.it
Wuhan Open 2025: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis WTA - Dal 6 al 12 ottobre le stelle del tennis femminile scendono in campo per l'ultimo WTA 1000 della stagione a Wuhan. Lo riporta olympics.com