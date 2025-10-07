Cina | tenniste italiane Paolini Errani apprezzano percorso al China Open

Domenica le teste di serie numero due italiane Jasmine Paolini e Sara Errani hanno battuto in finale le atlete Miyu Kato dal Giappone e Fanny Stollar dall’Ungheria, diventando la prima coppia di giocatrici a difendere con successo il titolo di doppio femminile del China Open. “Abbiamo iniziato commettendo molti errori. Abbiamo perso molti punti importanti, ma ci siamo ripetute di rimanere positive e di lottare. Alla fine ha funzionato. Abbiamo ritrovato un po’ piu’ il nostro tennis commettendo meno errori”, ha affermato Paolini. “Ci siamo divertite molto in queste due settimane. Siamo molto orgogliose di come siamo riuscite a rimontare nella partita, cambiando dopo il primo set. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

