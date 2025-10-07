Cina | scopriamo il nuovo ruolo di Andrew Lau ai 15mi Giochi nazionali

Il famoso regista di Hong Kong Andrew Lau Wai-Keung ha accettato una nuova sfida come produttore capo della cerimonia di apertura della 15ma edizione dei Giochi nazionali cinesi. Trattandosi della prima edizione organizzata congiuntamente da Guangdong, Hong Kong e Macao, Lau ha puntato a creare uno spettacolo audiovisivo di livello internazionale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658968465896842025-10-07cina-scopriamo-il-nuovo-ruolo-di-andrew-lau-ai-15mi-giochi-nazionali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

