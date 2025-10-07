Cina | popolazione celebra Festa di meta’ autunno

Bambini e familiari realizzano lanterne a Neijiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 6 ottobre 2025. Ieri le persone hanno partecipato a diversi eventi culturali tradizionali folcloristici per celebrare la tradizionale Festa di metaautunno. Una bambina realizza una girandola giocattolo in un museo di Tengzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 6 ottobre 2025. Ieri le persone hanno partecipato a diversi eventi culturali tradizionali folcloristici per celebrare la tradizionale Festa di meta’ autunno. Dei bambini e i loro genitori realizzano torte lunari a Jiangyin, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 6 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Lo riporta romadailynews.it

La superluna unisce Roma e la Cina, in arrivo la Festa di Metà Autunno: la Capitale si veste d'Oriente - La Superluna è uno spettacolo che incanta il mondo intero: dalle Americhe all'Oriente, ogni Paese la celebra con riti, poesie e feste sotto il cielo luminoso. msn.com scrive

