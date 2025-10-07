Cina | popolazione celebra Festa di meta’ autunno

Bambini e familiari realizzano lanterne a Neijiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ieri 6 ottobre 2025. Ieri le persone hanno partecipato a diversi eventi culturali tradizionali folcloristici per celebrare la tradizionale Festa di meta’ autunno. Una bambina realizza una girandola giocattolo in un museo di Tengzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 6 ottobre 2025. Ieri le persone hanno partecipato a diversi eventi culturali tradizionali folcloristici per celebrare la tradizionale Festa di meta’ autunno. Dei bambini e i loro genitori realizzano torte lunari a Jiangyin, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ieri 6 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: popolazione celebra Festa di meta’ autunno

cina - popolazione

