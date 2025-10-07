Cina | industria leggera mantiene solida espansione nel periodo 2021-2024

Durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), l’industria leggera cinese ha registrato una crescita costante, con una produzione in continuo aumento, secondo il Consiglio nazionale cinese per l’industria leggera. Nel 2024, la Cina contava 140.000 imprese nel settore che superavano le dimensioni previste, fornendo 17,92 milioni di posti di lavoro. Le esportazioni del settore hanno raggiunto i 925,4 miliardi di dollari, rappresentando il 25,9% del valore totale delle esportazioni del Paese e classificandosi al primo posto tra tutti i settori industriali per il quinto anno consecutivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

