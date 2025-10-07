Cina | figlia di una dei 3 gemelli di panda si gode primo party con torte lunari

Il panda Meizhu celebra la Festa di meta’ autunno con il suo primo party delle torte lunari a Guangzhou, in Cina. E’ la figlia di Mengmeng, la maggiore degli unici tre gemelli di panda gigante sopravvissuti al mondo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma658949065894902025-10-07cina-figlia-di-una-dei-3-gemelli-di-panda-si-gode-primo-party-con-torte-lunari Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: figlia di una dei 3 gemelli di panda si gode primo party con torte lunari

In questa notizia si parla di: cina - figlia

"Qualcosa non torna": i genitori di Simona Cinà chiedono verità sulla morte della figlia

Ju-ae, chi è la figlia di Kim che lo ha accompagnato in Cina? Il mistero del nome (e dell'età), l'abito blu navy e la possibile successione

Kim Jong Un in Cina con la figlia Ju Ae: debutto internazionale per la possibile erede | Età, divieti e significato del nome: ecco chi è

Giorgio La Porta. . D’Alema può andare in Cina in mezzo ai dittatori e guai a chi fiata. Se #GiorgiaMeloni porta la figlia a NewYork scattano le interrogazioni parlamentari. A voi i commenti… - facebook.com Vai su Facebook

Simona Cinà, la gemella: «Non abbiamo trovato i suoi vestiti, qualcosa non torna». Il presagio nell'invito alla festa: «Se qualcuno cade in piscina...» - «Non siamo neppure stati chiamati, lo ha scoperto mia moglie Giusi per caso, chiamando intorno alle 4 al cellulare di mia figlia. Riporta leggo.it

Simona Cinà, la gemella: «Non abbiamo trovato i suoi vestiti, qualcosa non torna». Il presagio nell'invito alla festa: «Se qualcuno cade in piscina...» - La famiglia, papà Luciano, mamma Giusi, il fratello Gabriele e la gemella Roberta, parlano nello studio legale dell'avvocato Gabriele Giambrone, dove si sono recati per incontrare la stampa. Si legge su corriereadriatico.it