Cina | celebrazioni per Festa di meta’ autunno
Questa foto, scattata ieri 6 ottobre 2025, mostra la Luna piena nel cielo di Kunshan, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Ieri ricorreva la Festa di meta’ autunno, che si celebra ogni anno il 15mo giorno dell’ottavo mese del calendario lunare cinese. Per celebrare questa tradizionale festivita’, la gente in tutta la Cina ammira la Luna piena. Questa foto aerea, scattata da un drone ieri 6 ottobre 2025, mostra delle persone che ammirano la Luna su una barca nel Lago occidentale di Eryuan, nella prefettura autonoma Bai di Dali, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Ieri ricorreva la Festa di meta’ autunno, che si celebra ogni anno il 15mo giorno dell’ottavo mese del calendario lunare cinese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - celebrazioni
Cina: celebrazioni per il Festival della torcia del gruppo etnico Yi a Liupanshui
Cina: oltre 100 mila registrazioni per le celebrazioni del Festival della torcia a Xichang
Cina: celebrazioni per un festival delle torce nello Yunnan
Il discorso dell’Incaricato d’Affari dell’Ambasciata, Ministro Consigliere Li Xiaoyong, in occasione delle celebrazioni per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e del 55° Anniversario dei Rapporti Diplomatici Cina-Italia “ Vai su Facebook
Simona Cinà morta in piscina alla festa di laurea: aperto un fascicolo per omicidio colposo. La famiglia: “Non troviamo i suoi vestiti” - L’autopsia sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista 21enne trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria (Palermo) dove era in corso una festa di laurea, verrà effettuata tra il 4 e il 5 agosto ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Simona Cinà trovata morta in piscina a Bagheria, durante una festa. “Ma troppe cose non tornano” - Una 20enne è stata trovata morta, la notte scorsa, in una piscina durante una festa in una villa privata a Bagheria, in provincia di Palermo. Da huffingtonpost.it