Cillian Murphy rivela la frase di Christopher Nolan che ha cambiato la sua interpretazione in Oppenheimer

Cinefilos.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Oppenheimer, Cillian Murphy, rivela che c’è stata una nota particolarmente significativa di Christopher Nolan sulla sua recitazione che rimane la sua indicazione preferita di sempre. Uscito nel 2023, il film biografico di Nolan su J. Robert Oppenheimer ha, come noto, segnato l’ultima (ad oggi) di una lunga serie di collaborazioni tra l’attore e il regista. Le recensioni entusiastiche di Oppenheimer hanno aiutato il film a ottenere ottimi risultati agli Academy Awards del 2024. Su 13 nomination, il dramma storico ha vinto sette Oscar, tra cui quello per il miglior regista e il miglior film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Perché il Cillian Murphy post Oscar, impegnato da due anni per lo più in progetti poco divistici, ci piace tantissimo - Piuttosto che della FOMO per non essere nell'Odissea di Nolan Cillian Murphy prova la ROMO (Relief Of Missing Out).

