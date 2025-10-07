Cilento raccoglitore di funghi cade da un muro nel bosco

Si è temuto il peggio, ieri, dove un raccoglitore di funghi è caduto da un muretto nei boschi di Salento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno condotto all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.  . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

