Cilento raccoglitore di funghi cade da un muro nel bosco

Si è temuto il peggio, ieri, dove un raccoglitore di funghi è caduto da un muretto nei boschi di Salento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno condotto all'ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: cilento - raccoglitore

Tragedia a San Mauro Cilento, trovato senza vita un amministratore comunale Dramma nel piccolo centro cilentano. Intorno alle 23 un’auto ferma lungo una strada del paese ha destato l’attenzione dei passanti. Sul posto sono subito giunti i soccorsi, ma la s Vai su Facebook

Funghi: è boom di intossicazioni e cadute nei boschi, come raccogliere porcini e altre varietà in sicurezza - I porcini quest'anno abbondano e i boschi si riempiono di cercatori, ma dietro la passione per i funghi si nascondono rischi seri ... Lo riporta greenme.it

Cade andando a funghi, ferita una 60enne - Una 60 enne è stata soccorsa nella tarda mattinata dal personale della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino, dopo essere caduta a quota 1200 metri mentre andava a funghi. Come scrive rainews.it