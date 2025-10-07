Ciclovia del Garda De Berti a Lazise | Prosegue il nostro impegno per potenziare la mobilità dolce e sostenibile

Proseguono i lavori per il completamento della Ciclovia del Garda, itinerario cicloturistico di interesse nazionale che si estende per circa 165 chilometri attorno al lago, di cui 67 in territorio veneto. Nel corso di un incontro a Lazise, la vicepresidente della Regione del Veneto e assessora ai. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Ciclovia del Garda, la giunta regionale approva nuovi lavori: «Interventi per una mobilità sostenibile e sicura»

REGIONE VENETO * CICLOVIA DEL GARDA: DE BERTI (VICEPRESIDENTE), «AVANTI CON LE NUOVE OPERE, PER COMPLETARE L'ANELLO E POTENZIARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE»

INFO PUBBLICA UTILITÀ #nago Il Servizio Gestione Strade della Provincia informa che per i lavori di realizzazione della Ciclovia del Garda nel comune di Nago Torbole, curva parabolica Nago, dal giorno 6/10 al giorno 31/10/2025 (sabato e festivi esclusi),

Approvato accordo "Ciclovia del Garda": 6,5 milioni per il tratto di Lazise - Nuovi interventi sulla Ciclovia del Garda: 6,5 milioni per il tratto di Lazise per garantire mobilità sostenibile e maggiore sicurezza

Ciclovia, De Berti apre sul nodo del Comune di Garda: «Battelli per trasportare le bici dove il tragitto si interrompe» - Sono sempre più numerose, infatti, le contestazioni dei cittadini, «assolutamente educate e civili», come le ha definite la vicepresidente della regione