Ciclone si abbatte sull’Italia cresce la paura | le date da segnare
Le previsioni degli esperti parlano chiaro: c’è un ciclone in arrivo sull’Italia! Tutti i dettagli e le date da segnare sul calendario In questi giorni l’Italia sta vivendo la cosiddetta “ottobrata” che ha portato un po’ di stabilità meteorologica e un rialzo diffuso delle temperature lungo tutto lo stivale. Questa fase di tempo prevalentemente sereno. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: ciclone - abbatte
Cina, il ciclone Co-May si abbatte su Shanghai: oltre 280mila evacuati
Il ciclone si abbatte sull’Italia, in questo giorno impossibile uscire di casa
Maltempo, arriva il ciclone russo: allerta gialla a Milano e in parte di Lombardia e Sicilia Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/arriva-lautunno-crollo-delle-temperature-e-maltempo-allerta-arancione-in-liguria-e-lombardia-efd - facebook.com Vai su Facebook