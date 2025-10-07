Ciclismo Vingegaard apre al Giro d' Italia | Ma non dipende solo da me
Roma, 7 ottobre 2025 - L'ultima immagine in gara di Jonas Vingegaard, praticamente subito fuori dai giochi agli Europei di ciclismo 2025, non è proprio lusinghiera, con tanto di mea culpa su quanto fatto (o non fatto) dopo il trionfo alla Vuelta 2025: il danese però guarda già avanti e in particolare a un 2026 che potrebbe finalmente portarlo al Giro d'Italia. Le dichiarazioni di Vingegaard. Prima di mandare in archivio un 2025 comunque positivo, Vingegaard ai microfoni di TV2 torna su quanto non ha funzionato nella prova continentale dell' Ardèche-Drome. "La mia stagione è finita. Andrò a un criterium ad Andorra fra un paio di settimane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
