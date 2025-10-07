Ciclismo Mathieu Van Der Poel si ferma | Ho bisogno di riposo la polmonite è stata difficile da superare

La stagione ciclistica sta ormai volgendo al termine e tra i tanti volti che non vedremo negli ultimi appuntamenti figura anche quello di Mathieu Van Der Poel. L’olandese, dopo aver partecipato ai Mondiali di Mountain bike a metà settembre senza raggiungere alcun significativo risultato, è sparito dai radar e non ha preso parte a nessuna gara ufficiale. L’ex campione del mondo aveva abbandonato il Tour de France per una polmonite e sembra non essersi ancora ripreso totalmente. Nell’intervista rilasciata al quotidiano Het Laatste Nieuws, Van Der Poel ha così commentato le sue difficoltà: “Ho fatto un giro lunedì ma probabilmente la bici resterà ferma in garage per un bel po’, sento di avere bisogno di riposo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Mathieu Van Der Poel si ferma: “Ho bisogno di riposo, la polmonite è stata difficile da superare”

