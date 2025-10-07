Ciclismo | le gare professionisti in Italia nel 2026
Firenze,7 ottobre 2025 – Reso noto dall’Unione Ciclistica Internazionale il calendario delle gare 2026 professionisti in Italia. Non mancano le novità con il ritorno del Giro di Sardegna, e il nuovo Giro della Magna Grecia. La prima gara in Toscana le Strade Bianche a Siena. Queste le gare previste. FEBBRAIO: 25 Giro di Sardegna. MARZO: 4 Trofeo Laigueglia; 7 Strade Bianche; 9-15 Tirreno-Adriatico; 15 Popolarissima; 18 Milano–Torino; 21 Milano-Sanremo; 24-28 Settimana Internazionale Coppi e Bartali; 29 G.P. Emilia APRILE: 10 Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 12-16 Giro della Magna Grecia; 20-24 Tour of the Alps; 26 Giro della Provincia di Biella - Torino-Biella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
