Ciclismo | i calendari internazionali Under 23 Juniores e Donne del 2026
Firenze,7 ottobre 2025 – Oltre a quello dei professionisti l’UCI ha reso noto i calendari Internazionali 2026 anche per le categorie Under 23, Juniores e Donne. Questo il programma completo. APRILE: 5 Trofeo Piva; 6 Giro del Belvedere; 7 G.P. Palio del Recioto; 12 Tr. Città di S.Vendemiano; 25 Gran Premio della Liberazione MAGGIO: 10 Gran Premio Industrie del Marmo. GIUGNO: 7 Coppa della Pace - Trofeo Fratelli Anelli; 14-21 Giro d'Italia Next Gen. LUGLIO: 15-19 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-Mont Blanc. AGOSTO: 9 Gran Premio Sportivi di Poggiana; 16 GP Capodarco Comunità Di Capodarco. SETTEMBRE: 29 Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ciclismo - calendari
