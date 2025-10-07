Ciclismo | i calendari internazionali Under 23 Juniores e Donne del 2026

Sport.quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze,7 ottobre 2025 – Oltre a quello dei professionisti l’UCI ha reso noto i calendari Internazionali 2026 anche per le categorie Under 23, Juniores e Donne. Questo il programma completo. APRILE: 5 Trofeo Piva; 6 Giro del Belvedere; 7 G.P. Palio del Recioto; 12 Tr. Città di S.Vendemiano; 25 Gran Premio della Liberazione MAGGIO: 10 Gran Premio Industrie del Marmo. GIUGNO: 7 Coppa della Pace - Trofeo Fratelli Anelli; 14-21 Giro d'Italia Next Gen. LUGLIO: 15-19 Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-Mont Blanc. AGOSTO: 9 Gran Premio Sportivi di Poggiana; 16 GP Capodarco Comunità Di Capodarco. SETTEMBRE: 29 Ruota d'Oro - GP Festa del Perdono. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ciclismo i calendari internazionali under 23 juniores e donne del 2026

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: i calendari internazionali Under 23, Juniores e Donne del 2026

In questa notizia si parla di: ciclismo - calendari

ciclismo calendari internazionali underCICLISMO. PRESENTATO IL ‘LOMBARDIA UNDER 23’, IN EDIZIONE MOLTO LECCHESE - Trentasei squadre di cui 26 straniere daranno spettacolo sabato 4 ottobre in una delle corse ciclistiche più sentite e prestigiose del cal ... Come scrive lecconews.news

ciclismo calendari internazionali under2026, ECCO LE CORSE ITALIANE DEL CALENDARIO INTERNAZIONALE UNDER 23 - U – Nantes, il 25enne nativo della Loira lo scorso anno si era fratturato quattro vertebre cadendo ... Riporta tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Calendari Internazionali Under