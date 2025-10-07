Choc in una scuola ladri fanno un buco alla parete e mettono a soqquadro la stanza della dirigente

Ad Apricena c'è rabbia e sgomento per il grave episodio avvenuto nella notte di lunedì 6 ottobre presso l'istituto scolastico ‘Fioritti’ di via Pozzo Salso. Un gesto che l'amministrazione comunale ha bollato come “vergognoso” e un colpo al cuore della comunità, perché - scrivono - “distruggere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: choc - scuola

Mamma picchia due educatrici della scuola di infanzia dei figli: aggressione choc a Ferrara

Migranti, dati choc: il 30% si ritira dalla scuola. Valditara zittisce la Schlein: “Classi separate, ma che razzismo!”

"A casa mi picchiano". Il racconto choc a scuola

L'odio rosso inizia a scuola: "Appesa", i messaggi choc nella chat di classe https://iltempo.it/attualita/2025/10/03/news/scuola-toscana-odio-politico-appesa-messaggi-choc-chat-di-classe-44392593/… via @IlTempo_official - X Vai su X

Tragedia a Napoli: maestro di 60 anni muore in classe per malore davanti agli alunni. Tentativi di rianimazione vani, scuola sotto choc. Vai su Facebook

Ladri svaligiano una casa. Fanno razzia di gioielli poi brindano a tavola con vini pregiati - Anche per i ladri che possono agire indisturbati e approfittare delle case vuote e senza occhi indiscreti per mettere a ... Come scrive lanazione.it